Il centrocampista olandese ammette di non aver giocato così bene nell’ultima gara del girone.

L’Olanda ha chiuso il suo girone agli Europei al terzo posto qualificandosi comunque agli ottavi: dopo la sconfitta con l’Austria i calciatori sono stati molto criticati anche dai propri tifosi. Tijjani Reijnders ne ha parlato in conferenza stampa. “Abbiamo bisogno di calma per reagire, cosa che ci è mancata contro l’Austria. Avevamo molti giocatori in giornata no, compreso me stesso. Però ho riguardato attentamente tutti i video, faremo in modo che non si ripeta. È il momento giusto per dimostrare ciò che possiamo fare”.

Le critiche attorno alla nazionale

“C’è più pressione adesso ovviamente, è la fase a eliminazione diretta, sarebbe stato così anche se avessimo vinto contro l’Austria. Se vedo qualcosa sui social scorro velocemente, così mi disconnetto“.

Tijjani Reinders

Le discussioni

“Come hanno detto ieri i nostri capitani, abbiamo discusso con fermezza. Assumo anch’io un ruolo in quelle conversazioni? Quando necessario, certamente. Ma i ragazzi con esperienza nei tornei parlano naturalmente di più. Ma se ne avrò bisogno, parlerò. Tutti vanno ora nella stessa direzione e siamo molto impazienti di vedere cosa succederà. Perché ora conta davvero: vincere o andare a casa. È questo l’approccio. Ci assicureremo che tutti siano preparati tatticamente, fisicamente e mentalmente. Abbiamo bisogno di calma nel nostro gioco per reagire. Contro l’Austria questa calma non c’era affatto. Contro gli austriaci avevamo molti giocatori in giornata no, me compreso”.

