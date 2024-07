L’ex centrocampista Stefano Cuoghi vedrebbe bene il belga insieme a Zirkzee.

Stefano Cuoghi a MilanNews ha parlato di Lukaku e dell’importanza delle seconde squadre. “A me personalmente spiace per le piazze che non possono arrivare in Serie A e che in C trovano la loro dimensione. È una cosa che in generale crea malcontento, anche se qualche addetto ai lavori preferisce non dirlo per convenienza…”.

Due possibilità

“Dipende sempre dal giocatore. Per qualcuno è più facile crescere nel proprio ambiente, per altri magari dà una spinta maggiore fare un’esperienza altrove. Ci sono i pro e i contro ovunque. La mia obiezione è semmai per una questione di campanilismo, nel senso che ho piacere a vedere le piazze delle varie città in Serie C. E infatti se guardiamo, le partite delle Under 23 hanno pochissimi spettatori, molte tifoserie delle squadre avversarie non vanno nemmeno a fare la trasferta”.

Stefano Pioli

Sul nuovo allenatore

“Pioli ha fatto un ottimo lavoro, Fonseca dovrà proseguirlo ma deve essere aiutato. Anzitutto servono i giocatori che permettano al tecnico di fare il salto di qualità. Finora tante chiacchiere, anche se ufficialmente il mercato non è ancora iniziato”.

Su Lukaku

“Per me potrebbe anche coesistere con Zirkzee. Quest’ultimo ha fatto benissimo a Bologna, che non è però il Milan. E non ha portato tutti questi gol, quindi serve uno che segni con continuità. Fa giocare bene le squadre, dà forza, le fa salire e fa pure gol. Giocatore sicuramente valido. Chiaro, c’è l’incognita del suo passato interista ma ci sono stati precedenti anche fortunati, il più recente è quello di Calhanoglu. Io credo che non si possa discutere uno come Lukaku, per la carriera che ha fatto”.

