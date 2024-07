Il baby prodigio proseguirà la carriera in rossonero ma la notizia non ha ancora i crismi dell’ufficialità.

Sembra che il momento tanto atteso stia per arrivare: Francesco Camarda, attaccante prodigio classe 2008, è pronto a legarsi ufficialmente al Milan con il suo primo contratto da professionista. Oggi, 1 luglio, inizia la sessione estiva di calciomercato e quindi da adesso in poi ogni giorno è buono per l’annuncio ufficiale.

Il rinnovo

L’attaccante della Primavera firmerà un contratto fino al 30 giugno 2027, i minorenni per legge non possono firmare vincoli più lunghi di 3 anni. La trattativa non è stata per nulla semplice nonostante il ragazzo fosse molto attaccato ai colori rossoneri. Club del calibro di Borussia Dortmund, Manchester City e Real Madrid erano pronti a entrare in scena, attratti dalle sue recenti prestazioni brillanti agli Europei Under 17, competizione poi vinta dall’Italia.

Il futuro a breve termine

Dopo aver incantato nell’ultima stagione con il Milan Primavera, sotto la guida tecnica di Ignazio Abate, dove Camarda ha lasciato il segno con 13 goal e 5 assist in 41 partite – un exploit notevole, specialmente considerando la sua giovane età – il talento si prepara ora a vivere una nuova esperienza. La stagione 2024-2025 lo vedrà protagonista con il Milan Futuro, la Seconda Squadra del Milan che competerà nel Girone B di Serie C. I dirigenti e lo staff tecnico di Fonseca osserveranno come se la caverà e non è escluso che possa allenarsi ed essere convocato per gli impegni ufficiali della Prima Squadra.

