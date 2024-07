I rossoneri ragionano sull’acquisto dell’erede di Olivier Giroud ma il primo obiettivo sembra piuttosto complicato da raggiungere.

Il Milan continua a trattare l’acquisto di Joshua Zirkzee, attaccante olandese che sembrava destinato a vestire la maglia rossonera. La situazione però ha preso una piega inaspettata, soprattutto per le richieste economiche dell’agente del giocatore, Kia Joorabchian, che hanno finito per allontanarlo dalle mura di Casa Milan. Di fronte a tale impasse, la dirigenza milanista ha iniziato a valutare alternative, spaziando su più fronti e riconsiderando profili di Romelu Lukaku e Tammy Abraham.

Romelu Lukaku

Pro e contro

Sebbene rappresentino delle valide soluzioni offensive, le rispettive trattative presentano delle complicazioni di natura economica, in particolare per quanto riguarda gli ingaggi degli attaccanti. La Gazzetta dello Sport sottolinea come Lukaku, nel suo ultimo anno a Roma, ha percepito uno stipendio netto di 7.5 milioni di euro, mentre Abraham ha guadagnato 5 milioni. Se si confrontano questi numeri con gli stipendi attuali dei giocatori del Milan si vede che il solo Leao guadagna una cifra vicina ai 7 milioni bonus inclusi, gli altri hanno tutti ingaggi inferiori. In termini di prezzo del cartellino Lukaku e Abraham insieme potrebbero costare meno del solo Zirkzee (incluso di commissioni) mentre il belga potrebbe anche essere preso in prestito anche se il Chelsea al momento non apre a questa formula. I dirigenti rossoneri sperano ancora di abbassare le richieste dell’agente dell’olandese, in tal senso novità sono attese a strettissimo giro.

