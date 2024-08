Gianluca Di Marzio svela che il Milan è a un passo dal definire l’accordo per Emerson Royal. A ore il definitivo via libera.

Nel panorama del calcio contemporaneo, il calciomercato rappresenta uno degli aspetti più dinamici e coinvolgenti, capace di scatenare l’entusiasmo dei tifosi in ogni angolo del globo. In questa cornice di attesa e speranza, il Milan si appresta a fare un passo decisivo verso il rafforzamento della propria rosa. Al centro dell’attenzione, c’è il possibile trasferimento di Emerson Royal, terzino brasiliano del Tottenham, nelle file rossonere. Gianluca Di Marzio, attraverso un post sul proprio profilo X, ha rivelato gli ultimi dettagli dell’affare in corso tra Milan e Tottenham. Ha inoltre indicato anche una dead line sul buon esito della trattativa.

L’affare si avvicina alla conclusione

I segnali provenienti dalle ultime trattative indicano che Milan e Tottenham sono vicini a raggiungere un accordo per il trasferimento del giocatore. La cifra intorno alla quale si profila l’accordo è di 15 milioni di euro, a cui potrebbero aggiungersi ulteriori 2 milioni sotto forma di bonus. Queste tempistiche suggeriscono che entro breve potremmo assistere a un epilogo di questa affascinante trattativa. Non è un caso infatti che Di Marzio, tramite un post sul proprio profilo X, affermi che “Il Milan è in chiusura per Emerson Royal. Atteso il via libera del Tottenham tra oggi e domani”.

Emerson Royal

Il secondo acquisto per la difesa

L’acquisto di Emerson Royal, ormai prossimo alla definizione, testimonia la ferma volontà del Club di rinforzare un reparto, quello difensivo, che la passata stagione troppo spesso ha concesso spazi che poi si sono tramutati in rete. L’idea di gioco di Fonseca, inoltre, ben si sposa con il terzino brasiliano. Il suo acquisto, così come per Morata e Pavlovic, è il risultato di una ricerca di mercato ben precisa.

.@acmilan in chiusura per #EmersonRoyal. Atteso il via libera del @SpursOfficial tra oggi e domani @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 8, 2024

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG