Il Milan potrebbe propendere per la promozione di Torriani a secondo portiere. Motivo per cui, al momento, Scuffet appare lontano.

Il mondo del calcio è sempre in fermento, con trattative e strategie che cambiano continuamente, influenzate da infortuni, performance e, naturalmente, aspettative economiche. In questo contesto, due storie di mercato riguardanti il Milan catturano l’attenzione, mostrando chiaramente le sfide e le opportunità che i club devono navigare. Nello specifico l’infortunio di Sportiello sembrava, almeno in prima battuta, complicare i piani del Milan che, prontamente, si è gettato alla ricerca di un nuovo portiere di riserva. Nicolò Schira rivela però che potrebbe essere una grande novità a Milanello.

Torriani promosso vice Maignan

Il Milan si trova in una situazione delicata dopo l’infortunio alla mano di Marco Sportiello che terrà il portiere fuori dai giochi per alcuni mesi. In un primo momento, il club ha puntato i suoi interessi su Simone Scuffet del Cagliari come possibile sostituto. Tuttavia, le ultime notizie indicano un cambio di rotta: i dirigenti del Milan stanno valutando con maggiore interesse la possibilità di promuovere Lorenzo Torriani, giovane promessa che ha recentemente impressionato durante il tour della squadra negli Stati Uniti sotto la guida di Paulo Fonseca. Nicolò Schira, attraverso un post sul proprio profilo X, ha svelato che “Il Milan è molto soddisfatto delle prestazioni di Lorenzo Torriani durante la tournée degli USA e quindi potrebbe essere promosso come ruolo di riserva di Maignan in attesa del ritorno di Sportiello. I colloqui per Simone Scuffet stanno rallentando”.

Mike Maignan

La nuova generazione del Milan

Più che i nuovi acquisti che, per motivi diversi, ancora non abbiamo avuto modo di apprezzarli in campo, tutti hanno potuto deliziarsi e innamorarsi dei giovani talenti del Milan. Futuro senza dubbio assicurato, basti pensare a Torriani, sulla cresta dell’onda per i due rigori parati contro il Barcellona, fino ad arrivare a Nasti, Camarda, Zeroli e Liberali. Una generazione di giovani fenomeni pronti a conquistare la prima squadra, riportano in auge l’orgoglio tricolore e accendere di passione e di classe San Siro.

