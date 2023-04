Milan Empoli 0-0: altro passo falso dei rossoneri, può approfittarne la Juve per accorciare ulteriormente in classifica

Dopo il poker del Maradona, il Milan non va oltre lo 0-0 a San Siro contro l’Empoli di Zanetti. Il turnover di Stefano Pioli prima della Champions League non paga, con i rossoneri che non riescono a sfondare il muro dei toscani.

La Juve, attualmente a -7 dall‘Inter quarta e -8 dai rossoneri, vincendo all’Olimpico contro la Lazio potrebbe avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions.

