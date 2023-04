Moggi: «Lazio Juve? Favori del pronostico per i biancocelesti». Il commento dell’ex dirigente

Luciano Moggi, per Libero, ha presentato così Lazio Juve.

MOGGI – «Al momento i favori del pronostico sembrerebbero propendere per la Lazio che avrà comunque difficoltà a far saltare il fortino bianconero che il mister juventino organizzerà nell’occasione. La stessa difficoltà che incontrerà la Juventus a scardinare la migliore difesa del campionato, per questo ne potrebbe venir fuori anche uno sbiadito pari a reti inviolate».

