Il Milan ha programmato le visite mediche per Emerson Royal. Il neo acquisto rossonero ha già comunicato quello che sarà il suo numero di maglia.

Nell’incessante panorama del calciomercato, il Milan si appresta a segnare un altro importante traguardo nella propria campagna acquisti estiva. Dopo aver accolto nuovi innesti quali Morata e Pavlovic, la squadra rossonera è vicina a portare in dote Emerson Royal, proveniente dal Tottenham. L’affare è da considerarsi concluso, in attesa del comunicato ufficiale del Milan. Il Club di Via Aldo Rossi ha già fissato le visite mediche di Emerson Royal, antipasto della firma sul contratto che lo legherà al Milan. Il terzino brasiliano ha inoltre scelto anche il numero di maglia, numero speciale oltretutto perché legato a un grande campione verdeoro rossonero.

Arrivo a Milano e visite mediche

Daniele Longo, tramite un post sul proprio profilo X, svela le tappe di avvicinamento di Emerson Royal che lo separano, solo burocraticamente, dal diventare un nuovo giocatore del Milan. Il giocatore è atteso a Milan nella giornata di domenica, il giorno seguente sosterrà òe visite mediche che segneranno il preludio alla firma del contratto tanto desiderato dal terzino ex Tottenham,

Emerson Royal

Numero di maglia

Il Milan riaccoglie in seno alla propria famiglia un giocatore di nazionalità brasiliana. Per anni i colori rossonero hanno vestito alcuni dei giocatori verdeoro più forti di sempre, tra tuti anche Kakà. Emerson Royal se lo ricorderà perfettamente con la maglia del Milan. non è un caso infatti che abbia scelto il numero 22, lo stesso indossato dal connazionale in maglia rossonera dal 2003 al 2009.

