Milan, fiducia alla rosa. Ma a gennaio un innesto verrà fatto

Sia la dirigenza che Paulo Fonseca credono che col recupero dei titolari e la giusta motivazione questa rosa possa raggiungere gli obbiettivi stagionali. Fiducia ma con un necessario innesto da fare.

Ll Milan si sta muovendo con strategica cautela nel mercato di gennaio, delineando un approccio che si discosta significativamente dalla frenesia degli acquisti che caratterizza solitamente questo periodo.

La direzione presa dal club evidenzia una fiducia consolidata nella rosa attuale, nonostante le posizioni in classifica possano suggerire il bisogno di rinforzi immediati. Si crede fermamente che questa rosa valga ben più del più che mediocre ottavo posto attuale ma numericamente la rosa ha bisogno sicuramente di un nuovo nome.

Pensiero condiviso

La direzione intrapresa dal Milan nel periodo di mercato invernale si pone in contrasto con la tendenza generale di cercare soluzioni immediate ai problemi di formazione. Optando per un rinforzo ponderato e per la valorizzazione del nucleo esistente attraverso i rinnovi, il club manifesta una fiducia nel proprio progetto tecnico e nei giocatori che ne fanno parte. Questa strategia non solo riflette una visione propositiva rispetto alla rosa attuale ma si configura anche come un investimento nel futuro, alla ricerca di una crescita progressiva e di un consolidamento delle basi su cui costruire qualcosa di importante.

Fiducia e rinnovi

Parallelamente al pensiero di un moderato ma mirato intervento sul mercato, il Milan punta con decisione sui rinnovi contrattuali di elementi chiave della squadra. Fra questi, spicca il discorso legato a Reijnders che, dopo una prima parte di stagione di assoluto risalto, si avvicina ad un nuovo accordo economicamente più consistente, in linea con l’importanza acquisita all’interno del gruppo. Il dialogo per il rinnovo vede anche coinvolti altri pilastri come Maignan e Theo Hernandez (che pare abbia appianato le divergenze con Fonseca), segno che il club è intento a cementare le fondamenta della squadra attuale, garantendone la stabilità futura.

Rinforzo pianificato

All’interno dei piani del Milan per il mercato invernale si percepisce un obiettivo chiaro: il centrocampo è l’unico settore designato per un potenziale innesto. La ricerca si focalizza su un giocatore giovane ma già con una certa esperienza alle spalle. L’intenzione è quella di trovare un giocatore di tecnica e dinamisco che possa arricchire le opzioni a disposizione dell’allenatore Fonseca senza dover attingere ripetutamente dal Milan Futuro gestito da Daniele Bonera. A tal proposito il profilo più gettonato è quello di Warren Bondo, attualmente in forza al Monza. Gli ottimi rapporti con Adriano Galliani potrebbero decisamente facilitare la trattativa sulla base di circa 10 milioni di Euro.

Bondo e Morata

