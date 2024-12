Milan, le occasioni di mercato non mancano. Si guarda ad una big di Premier League

Questi primi quattro mesi di stagione hanno evidenziato le alterne fortune di giocatori di valore che cercano un’occasione di riscatto. A gennaio nomo importanti potrebbero finire sul mercato delle occasioni.

In pieno inverno, il calciomercato si scalda con nuove possibilità e strategie da parte dei club, desiderosi di rinforzare le proprie schiere o di liberarsi di giocatori che hanno deluso.

Il Milan, pur non prevedendo investimenti importanti, guarda verso il campionato più ricco del mondo, la Premier League inglese, come ad un mercato potenzialmente ricco di vere e proprie occasioni, focalizzandosi principalmente su di un club in particolare.

Opportunitá

Queste situazioni di ottimi giocatori in rotta con tecnico e club o che non hanno iniziato col piede giusto finendo nelle retrovie rappresentano, per molti club, una ghiotta occasione per rinforzarsi a cifre convenienti. Le possibili cessioni, tuttavia, non sono prive di rischi per gli inglesi, che devono valutare attentamente come e quando disfarsi di questi giocatori, cercando di ricavarne il massimo possibile o, eventualmente, sperare in una loro rinascita sportiva nel caso partissero in prestito. Il Manchester United, nelle ultime stagioni, sembra diventato una vera e propria fabbrica di delusioni sportive in cui giocatori di comprovato talento non riescono ad emergere e finiscono relegato in panchina con conseguente svalutazione di mercato. Due situazioni spiccano su tutte.

Un investimento deludente

Dal suo arrivo dall’Ajax per una cifra vicina ai 95 milioni di euro, Antony non ha ancora dimostrato appieno il suo valore. L’attaccante esterno brasiliano, con 12 gol e 5 assist in 89 presenze, non ha raggiunto i livelli che il club sperava, trovandosi ora in una situazione di stallo con un drastico calo del suo valore di mercato. A fronte di prestazioni al di sotto delle attese, il Manchester United potrebbe essere spinto a cedere il giocatore, accettando anche offerte intorno ai 20 milioni di euro, una cifra ben inferiore rispetto all’investimento iniziale. Il Milan, complice le non buone performance di Chukwueze ed Okafor, a quelle cifre, può sicuramente pensarci.

Una vecchia fiamma

Joshua Zirkzee, arrivato tra le file del Manchester United con grandi aspettative dopo una brillante stagione al Bologna, non è riuscito a confermarsi al livello sperato. Con un bottino di soli 3 gol e 2 assist in 21 apparizioni, i numeri del nazionale olandese sono al di sotto delle aspettative, soprattutto considerando l’importante investimento di oltre 40 milioni di euro fatto per portarlo in Inghilterra. Il Milan, a lungo in pole per l’acquisto dell’olandese in estate, potrebbe avanzare un’ipotesi di prestito con diritto di riscatto per andare a rinforzare la sua presenza offensiva così poco redditizia, soprattutto in campionato, in questi primi mesi di stagione.

