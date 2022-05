La lotta Scudetto riprende oggi pomeriggio con Milan-Fiorentina alle 15 e poi Udinese-Inter alle 18.

Pioli conferma il solito 4-2-3-1 con Kessie in mediana e Brahim Diaz sulla trequarti; 4-3-3 per Italiano con ancora Terracciano in porta, in attacco Cabral la spunta sull’ex Piatek. A centrocampo panchina per Torreira, gioca Maleh; ecco le formazioni ufficiali.

Nikola Milenkovic

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Messias, Brahim Diaz, Leão; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Bennacer, Ballo-Touré, Castillejo, Ibrahimovic, Rebic, Romagnoli, Krunic, Bakayoko, Gabbia, Saelemaekers.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Rosati, Dragowski, Martinez Quarta, Bonaventura, Callejon, Ikoné, Terzic, Torreira, Piatek, Sottil, Nastasic, Kokorin.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG