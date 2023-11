Il match contro la Fiorentina dal quale è atteso il Milan stasera è una sfida delicata per il cammino rossonero: il punto de Il Giornale

Il Milan è atteso stasera da una sfida particolarmente delicata contro la Fiorentina per il tredicesimo turno di Serie A. Una partita in una settimana altrettanto delicata, nella quale i rossoneri si giocheranno tutto anche in Champions League. Sette giorni per scoprire il proprio destino. Ad analizzare il triplo impegno che la squadra di Pioli avrà nel giro di pochi giorni è Il Giornale.

Un punto a favore dei rossoneri sarà il fatto che tutte e tre le sfide si giocheranno tra le mura amiche di San Siro, con il supporto della propria tifoseria. Oggi la sfida contro la Fiorentina, settimana prossima quello contro il Frosinone. Il diavolo non può più permettersi passi falsi, anzi dovrà approfittare della sfida al vertice tra Juve ed Inter. In mezzo ai due impegni in campionato ci sarà la partita contro il Borussia Dortmund di martedì: qui il margine d’errore sarà totalmente nullo se i rossoneri vorranno superare il girone di Champions League.

The post Milan Fiorentina, match chiave tra Campionato e Champions: il punto appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG