Furio Focolari ha addossato a Leao molte colpe del rendimento altalenante del Milan, sostenendo come tesi che con lui la squadra giochi in 10.

La stagione di Leao è stata senza ombra di dubbio una sorta di ottovolante: momenti altissimi e altrettanti meno virtuosi e vincenti. Il 10 rossonero sembra incastrato in un limbo prestazionale del quale sembra esserne sempre più vittima. Nessun potrebbe mai discutere le doti tecniche del portoghese, indubbie e da primo della classe. A discutere sono invece atteggiamento e volontà di essere concentrato in ogni singolo minuto della partita Furio Focolari, sulle frequenze di ‘Radio Radio’, ha criticato senza freni Leao.

Rafael Leao

Leao: il problema del Milan

Focolari non lesina critiche al 10 rossonero che, a dirla tutta, ha smarrito lo smalto dei tempi migliori. Le sue ultime uscite stagionali hanno infatti manifestato una sua scarsa condizione e attitudine. Il giornalista afferma infatti che “il problema del Milan è Leao. È un problema, ne abbiamo dibattuto e discusso sempre tanto. Va bene l’allenatore, la contestazione dei tifosi contro Pioli e la società, però il Milan non può giocare tante partite in dieci”.

Leao fuoriclasse solo teorico

Anche Focolari sembra accodarsi al pensiero di Antonio Cassano circa le qualità di Leao. Il giornalista infatti non nega il potenziale ma bacchetta il portoghese in merito alla continuità con cui saggia il suo pubblico del proprio talento. Afferma infatti che “alla fine diciamo sempre che è un potenziale fuoriclasse, però raramente lo dimostra in campo”. Leao, nel bene e nel male, fa sempre discutere e la sensazione è che non riuscirà mai a mettere d’accordo tutti.

