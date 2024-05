Riccardo Trevisani prende le difese di Pioli sostenendo la bontà del suo lavoro al Milan. Critica inoltre la contestazione dei tifosi.

La contestazione dei tifosi di fede milanista ieri a San Siro sta facendo discutere, e tanto. Era esattamente ciò che voleva la Curva, che se ne parlasse e che l’eco dei temi esposti nella Sud potessero prendere quota. L’intento è – così come affermato dalla stessa Curva Sud – un modo per stimolare e incentivare la proprietà a ragionare e ad agire da Milan, con maggiore presenza e maggiore ambizione. Riccardo Trevisani, negli studi di Pressing, ha commentato la situazione simile ad una polveriera di Casa Milan, non lesinando critiche ai tifosi.

Riccardo Trevisani

Trevisani sta con Pioli

Riccardo Trevisani, nel corso della trasmissione domenicale di Pressing, ha preso le difese di Stefano Pioli. Il giornalista di Mediaset ha affermato infatti che “il secondo posto non va di moda. Però qui parliamo del Milan di Pioli che ha fatto primo, quarto e secondo nelle stagioni guidate da Stefano. Prima di Pioli faceva ottavo, sesto, decimo…”. La sua attenzione ricade esclusivamente sui risultati sportivi ottenuti dal Milan sotto la guida Pioli che, numeri alla mano, sono certamente migliorati sotto la sua gestione.

Contestazione si, ma con lucidità

Trevisani non esita a lanciare un messaggio ai supporter del Milan che hanno inscenato a San Siro una protesta silenziosa, salvo poi abbandonare lo stadio a pochi minuti dal termine. A tal proposito il giornalista ha sottolineato che “la contestazione va fatta con lucidità. Bisogna chiedersi dove stavo prima di Pioli? La Champions neanche si vedeva. Fai passare che Pioli ha fatto male è allucinante. La festa dell’Inter è un problema chiaramente”.

