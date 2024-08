Fonseca in conferenza stampa pre Milan-Torino, annuncia la fine del mercato rossonero. Svela inoltre le prossime mosse della società, i dettagli.

E’ tempo di campionato, la Serie A riapre i battenti e il Milan sarà in scena domani sera a San Siro contro il Torino. L’ottimo precampionato giocato dagli uomini di Fonseca suggerisce ottime sensazioni che, come sempre, aspettano il verdetto della prima partita ufficiale. In un San Siro vestito del miglior abito, il Milan tenta l’abbrivio vincente e, possibilmente, anche convincente. Fonseca, in conferenza stampa, si è soffermato a parlare anche del tema mercato, soprattutto dopo l’acquisto ufficioso di Fofana diffuso da radio mercato nelle ultime ore a cavallo con il Ferragosto.

Paulo Fonseca è decisamente molto pragmatico e, come direbbe il buon Trapattoni, fa suo il detto di non mettere il carro davanti ai buoi. Alla domanda dell’acquisto del francese, obietivo di mercato ormai da settimane, il tecnico rossonero ha precisato di non voler “parlare prima delle visite mediche, dopo possiamo parlare di Fofana. Non è un segreto che sta arrivando, sono soddisfatto dell’arrivo dei giocatori”.

Fonseca, nella sua prima conferenza prima di un match ufficiale del Milan, non ha lesinato spunti giornalistici di rilievo. Nonostante i tanti nomi accostati ai rossoneri, uno su tutti Federico Chiesa, il tecnico portoghese annuncia con decisione che “con l’arrivo di Fofana per me il mercato è chiuso per gli arrivi. Dobbiamo fare uscire giocatori perché ne abbiamo tanti, non è facile lavorare con tanti giocatori”. Il Milan, così come annunciato al termine della passata stagione, ha messo a segno i colpi che desiderava fare, nei reparti in cui necessitava intervenire.

