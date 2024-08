Paulo Fonseca, in conferenza stampa, ha parlato del debutto in campionato di sabato 17 agosto a San Siro contro il Torino. Le sue parole.

E’ tempo di campionato, la Serie A riapre i battenti e il Milan sarà in scena domani sera a San Siro contro il Torino. L’ottimo precampionato giocato dagli uomini di Fonseca suggerisce ottime sensazioni che, come sempre, aspettano il verdetto della prima partita ufficiale. In un San Siro vestito del miglior abito, il Milan tenta l’abbrivio vincente e, possibilmente, anche convincente. Di seguito le parole del mister in conferenza stampa pre-match.

Milan da scudetto

Fonseca non si nasconde in conferenza stampa per Milan-Torino e lancia con autorevolezza la candidatura dei rossoneri al tricolore. Il tecnico portoghese evidenzia infatti che “le sensazioni sono molto positive dal primo giorno. Oggi anche, sono ancora più positive. I giocatori sono arrivati in tempi diversi e posso dire che siamo pronti per iniziare, con totale fiducia e un sentimento positivo. Con grande ambizione. Vogliamo già giocare questa partita con la nostra identità, mostrandolo ai tifosi. Era difficile da immaginare avere sensazioni più positive dopo 5 settimane. Non mi aspettavo tanto, i giocatori hanno recepito le idee e sono soddisfatto e con sensazioni positive”. Interrogato sull’obiettivo stagionale per la stagione, Fonseca afferma: “non dico che partiamo dal primo posto, ma con fiducia dico che siamo vicini”.

Paulo Fonseca

Il Milan di Fonseca

Il precampionato ha offerto spunti tattici decisamente, la mano del tecnico si è avvertita e notata, in modo molto evidente anche. Il portoghese respinge però ogni paragone con il passato e sottolinea “Ruben Loftus-Cheek può giocare più basso. Ha le caratteristiche per fare le due posizioni, sia mediano che trequartista”. Ha aggiunto inoltre di “non voler parlare dei dettagli, lavoriamo per cambiare. Qualcuno che lavora nel calcio e capisce di tattica, già oggi si può vedere che è diverso. Penso sia chiaro. Il modo di difendere, di attaccare… È diverso. Non dico sia meglio, è diverso”.

Torino, che difficoltà cela la partita

“La prima partita è sempre difficile. Il Torino è una squadra bravissima. L’allenatore lo conosco bene. Ha una linea difensiva da 5 giocatori, ha anche qualità con la palla. Abbiamo preparato bene la partita, vogliamo vincere. I giocatori sono motivati. Sappiamo che sarà una partita diversa da quelle avute in questo periodo: City, Real e Barcellona non giocano come il Torino, il gioco non sarà così “aperto”. Ci aspettiamo una squadra più difensiva che aspetta il contropiede, anche per caratteristiche loro. Una partita totalmente diversa”.

L’impatto con San Siro

“È molto importante. È stato molto emozionate vedere contro il Monza 50mila tifosi. Domani penso che abbiamo lo stadio praticamente pieno, sarà emozionante. A volte non sono solo i risultati. Dobbiamo giocare con ambizione per vincere, ma anche per rendere orgogliosi i tifosi e fargli venire voglia di venire allo stadio per vederci. È troppo importante averli sempre al nostro fianco, ma dobbiamo essere anche noi a portarceli. Dobbiamo giocare e vincere per renderli orgogliosi e soddisfatti per il modo di giocare”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG