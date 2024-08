L’Atalanta è a un passo da Samradzic, da tempo accostato al Milan. Contatti già molto avviati, ecco i dettagli della trattativa.

In un’estate caratterizzata da un’intensa attività di calciomercato, le squadre della Serie A stanno lavorando alacremente per rafforzare i propri ranghi in vista della prossima stagione. Un nome che sta facendo molto parlare di sé è quello di Lazar Samardzic, talentuoso centrocampista che sembrava essere nel mirino del Milan. Tuttavia, secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dai rinomati esperti di calciomercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il destino di Samardzic potrebbe prendere una direzione inaspettata, con l’Atalanta che emerge come destinazione probabile per il giovane giocatore.

Un talento ambito

Lazar Samardzic, centrocampista con un luminoso futuro davanti, è diventato oggetto di desiderio per molte squadre grazie alle sue performance impressionanti. La lotta per assicurarsi le sue prestazioni sembra ora vedere l’Atalanta in posizione vantaggiosa rispetto al Milan, altro club interessato. L’Atalanta, nota per la sua politica attenta e lungimirante nel mercato trasferimenti, sembra aver intrapreso passi decisivi verso l’ingaggio di Samardzic.

Lazar Samardzic

I movimenti di mercato

Fabrizio Romano ha rivelato che l’Atalanta ha già avviato contatti significativi sia con gli agenti del giocatore che con l’Udinese, la squadra attualmente detentrice del cartellino di Samardzic. Le discussioni sembrano essere avanzate, con un accordo in vista che potrebbe vedere il giovane talento trasferirsi a Bergamo piuttosto che adottare la maglia rossonera del Milan. Matteo Moretto conferma questa tendenza, sottolineando l’intensificarsi dei contatti tra l’Atalanta e il giocatore.

Effetti sul Milan e strategie future

Per il Milan, la probabile perdita dell’opportunità di ingaggiare Samardzic potrebbe rappresentare un colpo alla sua strategia di mercato estiva. La squadra, che ha accolto Fofana come suo quarto acquisto, è ancora alla ricerca di talenti per rafforzarsi ulteriormente, ma dovrà ora probabilmente orientarsi verso altri obiettivi. La questione delle liste e la necessità di vendere per poter acquistare sono fattori che il club deve considerare attentamente nel procedere con le sue mosse sul mercato.

