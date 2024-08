L’allenatore portoghese godrà ancora di qualche settimana di tempo per provare rimettere a posto le cose: è troppo presto per parlare di esonero.

In un periodo segnato da risultati molto deludenti per il Milan, le riflessioni sul futuro di Paulo Fonseca all’interno della società meneghina stanno guadagnando sempre più risonanza tra gli addetti ai lavori. La recente sconfitta subita a Parma ha intensificato il dibattito, portando alla luce interrogativi circa il prosieguo della gestione tecnica della squadra. Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha portato il proprio contributo alla discussione, analizzando la posizione di Fonseca e delineando quali potrebbero essere i prossimi scenari per il club rossonero.

Il fattore decisivo

La pressione attorno alla figura dell’allenatore è palpabile, e non mancano le voci che chiedono una svolta decisiva, un “Fonseca out” che sembra riecheggiare tra i corridoi. Tuttavia, come evidenziato da Ravezzani, è fondamentale procedere con cautela: prima di prendere qualsiasi decisione affrettata, è essenziale valutare con attenzione il rapporto tra l’allenatore e la squadra, oltre alla capacità di quest’ultimo di introdurre varianti tattiche efficaci nelle prossime partite. Bisogna insomma capire se i giocatori seguono l’ex tecnico del Lille e credono nelle sue idee.

Paulo Fonseca

I possibili scenari

Il destino di Fonseca sembra già appeso a un filo, con le prossime 5 partite che si preannunciano cruciali per il suo futuro. La strategia adottata dal tecnico verrà osservata con grande attenzione, con l’interrogativo principale centrato sulla sua abilità di invertire il trend negativo. Un’eventuale incapacità di produrre miglioramenti tangibili potrebbe condurre a un esonero, un’opzione considerata “inevitabile” da Ravezzani, a meno che non si verifichino cambi significativi.

