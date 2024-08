Origi è sempre più ai margini del progetto tecnico-tattico di Fonseca. Il belga si allena da solo in attesa di una soluzione di mercato.

Nel tumultuoso mondo del calcio, dove gli schemi tattici, le strategie di mercato e le carriere dei giocatori possono cambiare nel giro di poche partite, emergono storie di atleti che, per uno o l’altro motivo, si trovano a un bivio. Una di queste narra di Divock Origi, attaccante belga del Milan, il cui futuro sembra pendere su un filo di incertezza, con la possibilità di un addio che potrebbe non solo essere prematuro ma anche privo di qualsivoglia compensazione economica per il club rossonero. Mentre il calciomercato si dimostra una volta di più un teatro di incessanti voci e speculazioni, questo scenario getta una luce sui delicati equilibri di potere tra atleti, squadre e le strategie dietro la costruzione di rosa.

Zero feeling con il Milan

Divock Origi non è mai riuscito a replicare in maglia rossonera le prestazioni che gli hanno permesso di mettersi in mostra in Premier League. Ultimi due anni davvero complicati quelli del belga, prima al Milan e poi in prestito al Nottingham Forest. Ad oggi la sua situazione è davvero complicata: fuori dal progetto rossonero di Fonseca e senza offerte concrete per lasciare Milanello. Origi si allena da solo, a parte, in attesa che qualcosa possa muoversi.

Divock Origi-Jhon Janer Lucumi’ Bonilla

Questioni contrattuali

La situazione contrattuale di Divock Origi rappresenta un aspetto chiave in questa vicenda. Il giocatore, di fronte a una realtà in cui la sua partecipazione alla vita del Milan diventa sempre più marginale, potrebbe optare per attendere la scadenza del contratto, lasciando così il club senza alcun ritorno economico. Idea che il Milan potrebbe prendere in considerazione per sgravarsi dal suo oneroso ingaggio, di 4,5 milioni di euro netti all’anno. Questa eventualità introduce riflessioni critiche sulle politiche contrattuali dei club, sulla gestione degli asset umani e sulle dinamiche di potere tra giocatore e società.

