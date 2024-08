L’attaccante uruguaiano dovrebbe continuare la sua carriera in Ligue 1, campionato in cui era stato anche nella passata stagione.

L’Inter sta per chiudere la trattativa riguardante Tomas Palacios: l’argentino, se tutto andrà bene, sarà il nuovo vice-Bastoni. Continuano poi le voci ed i rumors su eventuali operazioni di mercato in attacco ma al momento di concreto c’è ben poco. Diverso il discorso in uscita: ci sono novità su Martin Satriano, giovane promessa uruguaiana, il cui futuro sembra ormai indirizzarsi lontano dall’Italia. Dopo diversi anni all’Inter, soprattutto in Primavera, e diversi prestiti, Satriano è in procinto di abbracciare una nuova avventura nel campionato francese, precisamente con il Lens. La notizia ha suscitato un certo interesse, dato il suo recente rifiuto di trasferirsi al Brest, accendendo speculazioni su una possibile preferenza per la Liga che, tuttavia, sembra non essersi concretizzata.

La scelta

L’Inter col Brest aveva un accordo economicamente vantaggioso che avrebbe portato nelle casse nerazzurre 6 milioni di euro; la decisione della punta stupisce perché nella passata stagione lui stesso ha contribuito a portare il club ad una qualificazione in Champions League insperata.

Le condizioni dell’affare

I dettagli della trattativa per il passaggio di Satriano al Lens sono ancora oggetto di discussioni. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto il trasferimento si configura come un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in un obbligo al verificarsi di determinate condizioni legate agli obiettivi di squadra.

