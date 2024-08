Il Barcellona avrebbe mostrato interesse per Chiesa, oltre che per Leao. Non è da escludere un clamoroso doppio intreccio di mercato con il Milan.

La danza del mercato estivo sembra riservare ancora sorprese entusiasmanti e un nome su tutti sta catturando l’attenzione degli appassionati: Federico Chiesa. Il talentuoso esterno della Juventus, dopo essere stato messo fuori rosa, appare ora al centro di una vera e propria contesa di mercato che vede protagonisti i colossi del calcio europeo, Milan e Barcellona.

La situazione di Chiesa alla Juventus

Federico Chiesa, una delle stelle luminose del calcio italiano e perno della Nazionale, si trova in una fase di transizione cruciale della sua carriera. L’ala della Juventus è stata infatti relegata fuori rosa, trovandosi ad addestrarsi con gli esuberi del club torinese. Questa decisione, alquanto sorprendente vista la qualità indiscussa del giocatore, ha segnato un punto di svolta verso una possibile partenza dal club bianconero.

Milan in corsa ma con riserve economiche

Il Milan, sempre alla ricerca di talenti capaci di elevare ulteriormente la qualità della rosa a disposizione di Stefano Pioli, ha manifestato interesse nell’integrare Chiesa nel proprio schieramento. Tuttavia, le trattative si sono sin da subito mostrate complesse, principalmente a causa delle richieste economiche connesse all’ingaggio del giocatore che rappresentano un ostacolo non trascurabile per le casse rossonere. Nonostante ciò, l’ipotesi che il Milan possa avanzare una proposta concreta negli ultimi giorni di mercato, sfruttando le dinamiche che spesso caratterizzano le fasi conclusive delle sessioni di trasferimento, rimane una possibilità.

Il Barcellona entra in scena

Al contempo, l’orizzonte di Federico Chiesa si è arricchito di una nuova, sontuosa prospettiva. Il Barcellona, gigante della Liga spagnola, ha messo gli occhi sul calciatore italiano, vedendolo come l’ideale rinforzo per il suo reparto offensivo. La necessità di sostituire Nico Williams ha spinto i blaugrana a valutare diverse opzioni sul mercato, e il profilo di Chiesa, con la sua velocità, tecnica e capacità di incidere sulle partite, sembra calzare alla perfezione con le richieste del tecnico. Questo inserimento del club catalano nella corsa per l’acquisto di Chiesa potrebbe complicare non poco i piani del Milan, accendendo un’asta che potrebbe allontanare definitivamente il giocatore dalla Serie A. Non solo, nelle ultime ore radio mercato riferisce di un interesse molto avanzato del Barcellona anche per Leao. Ragione questa che suggerisce che tra il Milan il club catalano, da qui alla fine del mercato, potrebbero innescarsi clamorosi intrecci di mercato.

Uno scenario aperto

Nella cornice di uno scenario così incerto, dove le dinamiche del mercato possono rapidamente evolvere fino all’ultimo respiro della sessione estiva, il futuro di Federico Chiesa rimane un rebus affascinante. Se da un lato la Juventus sembra aver aperto le porte a una sua partenza, le destinazioni possibili per il talento di Chiesa si tingono dei colori rossonero e blaugrana, con il Milan che potrebbe tentare il tutto per tutto nelle ultime ore di mercato, consapevole però di doversi confrontare con la potenza economica e l’attrattiva del Barcellona.

