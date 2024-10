Vigilia di campionato molto calda in casa Milan, Fonseca in conferenza stampa non le manda a dire e sbotta: “Non me frega un c***o”.

Sosta della nazionali archiviata, è tempo di rituffarsi in campionato e riprendere la via della vittoria smarrita contro i Viola a Firenze nel precedente turno di campionato. Paulo Fonseca in conferenza stampa ha descritto la gara che vedrà impegnato il Milan domani cono l’Udinese a San Siro.

Il tecnico portoghese, incalzato dalla domande dei giornalisti presente, ha letteralmente sbottato esternando a chiare lettere il proprio punto di vista, utilizzando oltretutto terminologie forti che però lasciano ben capire il messaggio.

A San Siro arriva l’Udinese

La squadra di Kosta Runjaic è reduce da una vittoria importante nello scontro diretto contro il Lecce, mentre il Milan deve riscattarsi dopo la sconfitta a Firenze. I rossoneri partono da favoriti in casa propria, ma la pressione potrebbe giocare brutti scherzi. La squadra di Fonseca, infatti, non può più perdere punti se vuole lottare per i primi posti della classifica. La stagione è ancora molto lunga, ma gli impegni sono tanti e le squadre che lottano per un posto in Europa sono molte. I tifosi sono fiduciosi per la sfida di sabato, utile per tornare a sorridere dopo le ultime due trasferte di Leverkusen e Firenze.

Fonseca perde le staffe in conferenza stampa

Alla domanda relativa alla leadership che il tecnico riesce a trasmettere ai proprio giocatori all’interno dello spogliatoio, Fonseca risponde senza mezzi termini e asserendo che “la mia leadership non la ostento, non sono un attore. Quello che lo dico lo dico all’interno dello spogliatoio, faccia a faccia. Se abbiamo un problema non me ne frega un cazzo del nome del calciatore, mi confronto direttamente con la squadra o con i giocatori che hanno sbagliato”.

Paulo Fonseca

Il rapporto con Ibra

Dopo l’esternazione senza dubbio forte e dai contenuti polemici, Paulo Fonseca ha poi risposto alla domanda se ne avesse o meno parlato con Ibra. Il portoghese ha risposto: “Siamo tornati insieme in treno, abbiamo parlato dopo la partita com’è normale che sia”. A dimostrazione che il rapporto tra la società e il tecnico è più forte che mai e che le voci circa un suo possibile esonero non corrispondano al vero.

