Il calcio è uno sport che incanta milioni di persone in tutto il mondo, non solo per le emozioni che regala sul campo, ma anche per le manovre che si svolgono dietro le quinte, in particolare durante le sessioni di calciomercato.

Uno degli argomenti che ha catturato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori riguarda la cessione di Sandro Tonali, giovane stella del calcio italiano, passato dal Milan al Newcastle. Questo trasferimento, avvenuto qualche stagione fa, ha suscitato non poco interesse per i dettagli economici che lo hanno caratterizzato.

I tifosi sognano il ritorno di Tonali

Sui social i tifosi del Milan, viste anche le scarse fortune attuali della rosa di Fonseca, si sono riversati in massa a commentare la foto pubblicata da Tonali in maglia azzurra. I toni dei commenti sono stati in larga maggioranza invocativi circa un suo ritorno al Milan, attribuendo alla sua assenza un milanismo sempre più assente nella attuale rosa. In particolare c’è chi ha scritto “Sandro Tonali, figlio del Milan, mi manchi da morire“, chi invece addirittura propone “Facciamo una colletta e riportiamolo a casa”.

La cifra del trasferimento

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha fornito tramite un post su X (precedentemente noto come Twitter) alcune informazioni dettagliate riguardo l’operazione che ha visto Sandro Tonali traslocare dalla squadra rossonera a quella inglese. Secondo Moretto, la cifra pagata dal Newcastle per assicurarsi il centrocampista non ha raggiunto i 80 milioni di euro come inizialmente si poteva pensare. La quota base concordata era infatti inferiore ai 65 milioni, con aggiunti bonus che porterebbero il totale a circa 70 milioni di euro, una precisazione che getta luce sui reali contorni dell’affare.

Sandro Tonali

Un dettaglio non trascurabile

Tra le informazioni riportate da Moretto, emerge un dettaglio non meno importante: il Milan avrebbe mantenuto una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Questa mossa strategica permetterebbe alla squadra di beneficiare economicamente da un ulteriore trasferimento del calciatore, tuttavia, la percentuale esatta non è stata divulgata e sarà necessario attendere la pubblicazione del bilancio annuale del Milan per avere dati ufficiali.

Fermo. Ho detto un’altra cosa. Mediaticamente hanno fatto sapere di 80 circa coi bonus, 70 forse. Se invece nei fatti la valutazione concordata è inferiore e di molto che dici? — Salva (@saIva___) October 17, 2024

