Fonseca, in conferenza stampa pre Milan-Venezia, ha ribadito che l’obiettivo dei rossoneri sia vincere il campionato.

Giornata di vigilia, giornata di conferenza stampa a Milanello. Paulo Fonseca ha presentato la sfida che aspetta domani i rossoneri, tra le mura amiche di San Siro, contro la neo promossa Venezia. I temi affrontati dal mister sono stati tanti, dal campo al rapporto alla proprietà e non solo. Ecco di seguito la conferenza stampa.

Obiettivo Scudetto

“Il nostro obiettivo resta senza dubbio lo scudetto. È importante dire questo. Quando siamo in questi momenti senza risultati possiamo immaginare che sia una squadra triste e senza fiducia, ma quello che vedo tutti i giorni è una squadra allegra, che vuole migliorare: per questo sono sempre fiducioso. Dopo contano i risultati, ma non posso essere negativo dopo che ho visto come lavorano i giocatori e che tipo di fiducia hanno”.

Theo Hernandez

L’obiettivo del Milan

“Il Milan deve vincere sempre, non solo domani. Non penso ad altri risultati. Io ho guardato il Venezia, è vero che è una squadra che in contropiede è pericolosa. Abbiamo avuto un’evoluzione tra Parma e Lazio. Con il Parma abbiamo sofferto, contro la Lazio siamo migliorati: è stato un problema non di ripartenza ma di organizzazione. Siamo preparati per questa situazione”. E’ un Fonseca carico e determinato a riscattare la falsa partenza quello sentito in conferenza stampa. Il tecnico rossonero è convinto di poter risalire la corrente e ribaltare i pronostici che lo danno sempre più distante dalla panchina rossonera. Circolano da tempo nomi e profili di chi potrebbe succedergli ma Fonseca ha ancora saldo tra le sue mani il timone della squadra.

