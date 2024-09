Ancora in dubbio la presenza dal primo minuto di Alvaro Morata per la sfida di San Siro contro il Venezia. Ecco le ultime da Milanello.

Nel mondo del calcio, l’attesa per il rientro dei giocatori infortunati è sempre avvolta da un’aura di speranza e curiosità, soprattutto quando si tratta di atleti del calibro di Alvaro Morata. Riguardo alla partita Milan-Venezia, gli occhi sono puntati sull’attaccante spagnolo Alvaro Morata, la cui possibile presenza nel match si rivela cruciale non solo per la squadra ma anche per i tifosi. Dopo un inizio stagionale promettente, segnato da un gol alla sua prima uscita con la maglia del Milan contro il Torino, Morata ha dovuto fare i conti con un contrattempo fisico che lo ha tenuto lontano dal campo nelle partite con Parma e Lazio. Ora, alla luce degli ultimi eventi e della ripresa degli allenamenti a Milanello, emerge la possibilità di un suo rientro graduale.

Il percorso di recupero di Morata

La fase di recupero di Alvaro Morata dopo la sosta dedicata alle Nazionali si è svolta presso il centro sportivo del Milan, dimostrando l’importanza dell’attaccante per gli schemi del tecnico Paulo Fonseca. Essere tornato a lavorare sul campo con il gruppo rappresenta un segnale positivo per il giocatore iberico, che mira a riacquistare la migliore forma fisica per contribuire efficacemente al successo della sua squadra nel corso della stagione.

Theo Hernandez e Alvaro Morata

Morata verso il rientro: le prospettive

Nonostante l’ottimismo per una pronta ripresa, secondo Gianluca Di Marzio, esperto giornalista di ‘Sky Sport’, Alvaro Morata non sarebbe ancora in condizioni ottimali per disputare una partita dall’inizio. La sua partecipazione al match Milan-Venezia è quindi prevista, ma con un impiego più cauto: Morata potrebbe iniziare dalla panchina, lasciando il ruolo di titolare all’attaccante inglese Tammy Abraham, che nel frattempo ha dimostrato di poter essere un adeguato sostituto. Questa scelta strategica permetterebbe a Morata di rientrare progressivamente nel vivo del gioco, entrando magari nella seconda metà della partita per ritrovare il ritmo partita.

L’importanza del rientro graduale

La decisione di non affrettare il rientro di Morata è dettata dalla prudenza, soprattutto in considerazione della stagione ancora lunga e ricca di impegni. La gestione attenta della sua condizione fisica è fondamentale non solo per il benessere dell’atleta, ma anche per assicurare alla squadra la disponibilità di un giocatore-chiave nelle migliori condizioni possibili. Il ritorno graduale all’attività agonistica si configura, dunque, come una strategia vantaggiosa sia a breve che a lungo termine.

