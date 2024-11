Il tecnico rossonero lo ha lanciato in prima squadra la scorsa stagione in Francia e, nonostante la giovanissima etá, potrenbe già essere utile al Milan a gennaio.

Nel panorama del calcio professionistico, la sessione invernale del calciomercato si profila come un momento cruciale per le squadre che aspirano a rafforzare la propria rosa in vista della seconda parte della stagione.

Tra queste, il Milan emerge come protagonista di un’operazione indispensabile per colmare una lacuna evidenziata negli ultimi tempi: l’assenza di Ismael Bennacer, centrocampista di spicco, al momento indisponibile a causa di un infortunio.

Una perdita significativa

Ismael Bennacer, elemento fondamentale nel meccanismo di gioco del Milan, ha subito un infortunio che ne prevede l’esclusione dai campi di gioco fino all’inizio del 2025. Data la gravità del suo stato e l’incertezza sulla data di ritorno in forma ottimale, la dirigenza rossonera si trova di fronte alla necessità impellente di trovare un sostituto adeguato capace di mantenere inalterato l’equilibrio e l’efficacia del centrocampo.

Un potenziale rinforzo dall’orizzonte europeo

In risposta a questa sfida, i vertici del Milan hanno posto gli occhi su Ayyoub Bouaddi, una giovane promessa del calcio che attualmente milita nella Lille. Nato nel 2007 e dotato di una maturità calcistica che trascende la sua giovane età, Bouaddi si è guadagnato l’attenzione di Paulo Fonseca, che lo ha lanciato nella squadra francese apprezzandone le qualità sia come mediano che come mezzala. La valutazione del giocatore si attesta sui 18 milioni di euro, cifra che riflette il suo potenziale e le aspettative riposte in lui.

Il confronto sul mercato

Nonostante l’interesse marcato del Milan per Bouaddi, la strada per il suo acquisto non è sgombra da ostacoli. In particolare, la Juventus appare nuovamente come diretta concorrente nella corsa al talentuoso giovane centrocampista. Il confronto tra le due squadre italiane aggiunge un ulteriore livello di sfida nelle dinamiche del calciomercato, con la Juventus che, come il Milan, ha mostrato interesse recentemente per un altro giocatore del Lille come Edon Zhegrova.

