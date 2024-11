La proprietà rossonera non è convinta del progetto del nuovo San Siro ed al momento punta ancora sullo stadio a San Donato. Manca chiarezza sul progetto del sindaco Sala.

Il balletto tra Milan, Inter e il Comune di Milano per il futuro dello stadio di San Siro si addensa di ulteriori movenze, intrecciando aspettative, speranze e strategie in una partita che va ben oltre il semplice calcio giocato.

Le dinamiche attuali svelano una situazione di attesa reciproca tra i due club milanesi, con il Milan che sembra ora frenare, valutando attentamente ogni possibile evoluzione prima di fare un passo indietro dal suo progetto a San Donato Milanese, nonostante riemerga l’opzione di un nuovo impianto condiviso a San Siro.

L’interrogativo su San Siro

L’Inter, dopo un periodo di incertezze finanziarie risolte con l’ingresso di Oaktree nella proprietà, sembra pronta a investire nella riqualificazione dell’attuale impianto di San Siro, considerato un asset capace di generare significative entrate aggiuntive. Il Milan, nonostante abbia esplorato concretamente l’opzione San Donato, rimane titubante di fronte alla possibilità di tornare al progetto condiviso, soprattutto ora che le dinamiche politiche e burocratiche sembrano meno ostili. La dichiarazione del presidente rossonero, Paolo Scaroni, che evidenzia il mantenimento dell’interesse per San Donato, riflette questo atteggiamento cauto.

Il peso della burocrazia e delle decisioni politiche

La burocrazia e le decisioni politiche giocano ruoli cruciali in questa vicenda: il sindaco di Milano, Beppe Sala, nonostante il suo tifo personale per l’Inter, ha mostrato di essere in attesa di mosse concrete da entrambi i club. Il passato ha dimostrato quanto il percorso per la realizzazione di un nuovo stadio possa essere insidioso a Milano, con il caso La Maura che ne è un chiaro esempio. La disponibilità espressa da Sala di considerare un progetto condiviso non sembra ancora sufficiente a far decollare definitivamente questa opzione, lasciando aperti molti interrogativi.

Nella foto: il presidente Paolo Scaroni

San Donato: un’opzione ancora sul tavolo

Sebbene l’opzione di un nuovo stadio a San Siro sembri affascinante e, potenzialmente, economicamente vantaggiosa per via della condivisione dei costi, il Milan non nasconde la sua reticenza a mollare il progetto di San Donato Milanese. La società ha già investito risorse significative per questa iniziativa e, pur rimanendo aperta al dialogo, cerca assicurazioni su vari fronti prima di considerare una vera e propria inversione di rotta.

