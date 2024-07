Il futuro di Fullkrug potrebbe essere ancora in Germania, nelle fila del Borussia Dortmund. Il nuovo allenatore dei tedeschi ha le idee chiare sul suo futuro.

Il Milan, dopo Morata, è alla ricerca di un’altra punta per completare e arricchire il reparto offensivo della rosa di Fonseca. L’allenatore portoghese infatti ha esternato il desiderio di avere un ventaglio di scelte in attacco il più ampio possibile, così da poter avere maggiori frecce al proprio arco per sciorinare la propria proposta di gioco. Tra i profili accostati al Milan c’è anche quello di Fullkrug, attaccante del Borussia Dortmund. Il club tedesco ha recentemente ingaggiato Guirassy, vecchio obiettivo anche dei rossoneri, e ciò aveva fatto presagire che Fullkrug sarebbe potuto essere liberato dal club teutonico, ardente di vestire la maglia rossonera. Nuri Sahin, nuovo allenatore del Borussia Dortmund, parlando del futuro del giocatore ha gelato le speranze rossonero di vederlo in coppia con Morata.

Fullkrug: ruolo centrale nel Borussia

A dispetto di quanto si poteva credere dopo l’ingaggio di Guirassy da parte del Borussia Dortmund, il club tedesco pare non avere nessuna intenzione di liberarsi di Fullkrug. Il neo tecnico dei gialloneri, intervistato a Sky Sport, ha infatti dichiarato che “Füllkrug sa cosa penso di lui. Era un mio compagno di squadra a Brema. Ha il mio apprezzamento. Vogliamo avere la migliore squadra possibile, Füllkrug e Guirassy svolgono un ruolo centrale nei miei piani”.

Giorgio Furlani

Le alternative

Il Milan si trova certamente spiazzato dalla posizione assunta da Sahin, convinto viceversa di poter sfruttare la possibilità creata per strappare anche a un prezzo di favore Fullkrug al Borussia Dortmund. La determinazione a tenerlo in Germania di Sahin, potrebbero spingere il Milan a cambiare obiettivo. Non è un caso infatti che nelle ultime ore Radio mercato ha rivelato di un possibile ritorno di fiamma per Broja del Chelsea.

