I nerazzurri ancora non hanno scelto chi potrà essere il sostituto di Buchanan: ci sarebbe diversità di vedute tra dirigenza e proprietà.

L’Inter ha scelto di investire in un difensore centrale di piede sinistro per sostituire lo sfortunato Tajon Buchanan: tanti i nomi valutati ma quelli che convincono la dirigenza non sono graditi alla proprietà e coloro che piacciono alla proprietà costano decisamente troppo.

La soluzione ideale

Sulla carta la soluzione che presenterebbe meno problemi è quella che corrisponde al nome di Ricardo Rodriguez; lo svizzero è svincolato e quindi arriverebbe a costo zero, ha una consolidata esperienza in Serie A e nel calcio internazionale e, infine, può giocare sia come braccetto che come quinto a centrocampo. Altro fattore da non trascurare, l’ex Torino avrebbe pretese per nulla elevate sia in termini di presenze che in termini di stipendio; lo stesso Inzaghi, secondo la Gazzetta dello Sport, starebbe caldeggiando il suo acquisto.

Gli scenari

L’Inter temporeggia e nel frattempo altri club si fanno vivi con l’entourage di Rodriguez: si tratta di Betis Siviglia, Al-Ain, alcune squadre turche e Olympiacos.

Il punto di vista della proprietà

Il principale ostacolo che separa l’Inter da Ricardo Rodriguez sembra essere rappresentato dalla filosofia di investimento dettata da Oaktree, il fondo che gestisce le sorti del club milanese. La visione a lungo termine e la ricerca di giovani talenti collimano poco con il profilo dell’ex Torino, la cui età e mancanza di prospettive di rivendita in futuro sollevano perplessità tra i vertici.

