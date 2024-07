Alfredo Pedullà svela che il Milan è a un passo da un doppio colpo di mercato a centrocampo. Le trattative sono in dirittura d’arrivo.

Il Milan si muove sul mercato a passo spedito. Definito il colpo Morata che da finalmente volto al nuovo attaccante rossonero, è tempo di concentrarsi sul centrocampo. La squadra mercato rossonera ha la ferma convinzione di voler effettuare una mini rivoluzione, non è un caso infatti che Adli e Pobega potrebbero salutare, e non solo loro. Anche Bennacer vive una situazione di incertezza e potrebbe volare verso altri lidi. Motivo per cui il Milan lavora in entrata su due colpi di mercato decisamente molto importanti. Alfredo Pedullà, attraverso un post sul proprio profilo X, ha svelato che in tempi brevi Ibra e Furlani potrebbero chiudere accordi molto importanti per aggiungere qualità al rosa di Fonseca.

Samardzic: l’apertura del padre

Come vi abbiamo documentato i contatti tra il Milan e il padre-agente di Samardzic delle ultime ore hanno prodotto un significativo passo avanti nelle trattativa per strapparlo all’Udinese. Lo stesso Pedullà sottolinea infatti che “il padre non “spara” sulle commissioni (entro i 5 milioni tetto Milan) ma bisogna offrire più di 15 milioni all’Udinese”. La sensazione è che se il Milan alzasse l’attuale offerta al club friulano, avvicinando la richiesta minima di 20 milioni fissata dai Pozzo, l’affare potrebbe presto evolversi per il meglio.

Youssouf Fofana

Fofana: settimana decisiva

Il secondo colpo a centrocampo potrebbe avere il nome di Fofana, in arrivo dal Monaco. In questo caso la trattativa è più avanzata e ormai prossima alla chiusura. Il Milan ha raggiunto da tempo l’accordo con il giocatore, su una base di tre milioni annui. Resta da trovare una quadra con il club francese, alzando sensibilmente l’offerta. Pedullà ha rivelato che “in questa settimana il Milan si concentrerà su Fofana: ha in pugno il giocatore, ma serve chiudere con il Monaco e l’offerta salirà”.

