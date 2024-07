L’esterno offensivo oggi è tornato ad allenarsi alla Continassa ma la situazione riguardante il suo futuro resta tutta da scoprire.

Da giorni, circolano voci di un crescente interesse da parte dell’Inter verso Federico Chiesa, talento attualmente in forza alla Juventus e il cui contratto con la Vecchia Signora è in scadenza nel 2025. Le possibilità che si aprirebbero nel prossimo anno legate alla scadenza del contratto dell’ex Fiorentina, assumendo che non accompagnate da un rinnovo, potrebbero vederlo trasferirsi a parametro zero. Tuttavia, emerge una speculazione ancor più audace riguardo un possibile trasferimento del giocatore già nella corrente sessione di mercato.

Davide Frattesi

L’interesse dei nerazzurri

L’Inter sta valutando l’acquisto di Federico Chiesa per la prossima stagione, prevedendo la possibilità di portarlo a Milano senza alcun costo di trasferimento; questo ovviamente può essere possibile solo se l’attaccante non troverà un accordo per il rinnovo con la Juventus e neanche con altre squadre. Questo risulterebbe in un notevole affare per i nerazzurri, che potrebbero così potenziare il proprio attacco con una delle punte più brillanti della Serie A senza gravare sul proprio bilancio. Impossibile infatti che i nerazzurri decidano di investire svariate decine di milioni di euro in questa sessione di mercato.

Voce clamorosa

Secondo quanto riportato da Telelombardia, sarebbe allo studio uno scambio diretto che vedrebbe Chiesa trasferirsi all’Inter mentre, in direzione opposta, Davide Frattesi vestirebbe il bianconero, con l’aggiunta di un conguaglio economico di 20 milioni di euro a favore dei nerazzurri. Al momento è fantamercato, ma chiaramente sul mercato tutto può succedere.

