Il Milan ha risposto con un secco no all’interesse del West Ham per Tomori. Decisiva in tal senso anche la volontà del giocatore.

Nel panorama calcistico attuale, il mercato giocatori rappresenta un continuo fermento di trattative e rinnovamenti. Al centro di questo dinamismo vi è anche il Milan, squadra storica della Serie A, che nelle ultime ore ha visto aumentare l’interesse di alcune squadre nei confronti di uno dei suoi difensori più rappresentativi: Fikayo Tomori. Tuttavia, diversamente da quanto si potrebbe pensare, il club rossonero ha assunto una posizione netta riguardo al futuro del giocatore.

Il tentativo del West Ham

Recentemente, ‘Tuttosport’ ha rivelato che il West Ham, club rinomato della Premier League, ha manifestato l’intenzione di riportare in Inghilterra Fikayo Tomori, difensore centrale sotto contratto con il Milan. La notizia arriva dopo un precedente interesse dimostrato dal Newcastle, che ha poi rivolto le proprie attenzioni verso Malick Thiaw, lasciando campo libero al West Ham per indagare sulla possibile acquisizione dell’ex giocatore del Chelsea.

esultanza gol Fikayo Tomori

La politica del Milan

Nonostante gli approcci e le speculazioni, la direzione presa dal Milan è di segno opposto. La società considera Tomori un pilastro insostituibile della difesa e, piuttosto che pensare alla sua cessione, si sta adoperando per ulteriormente consolidare la rosa dei difensori centrali. Tra le mosse in considerazione vi è l’avvicinamento a Strahinja Pavlović del RB Salisburgo, a dimostrazione del desiderio di potenziare e non indebolire il proprio reparto difensivo. Fikayo Tomori, dunque, rimane al Milan, lontano dai radar di vendita.

Tomori e il senso di appartenenza al Milan

Le speculazioni sul futuro di Tomori non sembrano scalfire il legame tra il difensore e la maglia rossonera. Emblematica in questo senso è l’immagine postata dallo stesso giocatore sui social, dove lo si può vedere indossare la fascia da capitano durante l’amichevole contro il Rapid Vienna. Un gesto che, oltre a evidenziare il senso di appartenenza e la dedizione di Tomori al club, invia un chiaro messaggio riguardo alle sue intenzioni e alla sua felicità nel continuare a vestire i colori del Milan.

In conclusione, nonostante i tentativi e le voci di mercato, Fikayo Tomori sembra destinato a rimanere un punto fermo della difesa milanista. Il Milan, da parte sua, conferma la volontà di non privarsi di un elemento così prezioso, continuando invece a lavorare per costruire una squadra sempre più competitiva in vista dei futuri impegni, nazionali e internazionali.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG