Gianluca Nani, direttore tecnico dell’Udinese, ha risposto ai microfoni di Sky in merito all’interesse del Milan per Samardzic.

Il Milan nelle ultime ore ha accelerato per Samardzic, almeno secondo quanto riferito da Radio mercato. I rossoneri sono in cerca di qualità nella zona mediana del campo, non è un caso infatti che stia cercando di completare l’acquisto di Fofana, abile a unire al contempo quantità e tecnica importante. L’inserimento in rosa di Samardzic, l’asso serbo dei friulani, consentirebbe a Fonseca di avere maggiori frecce al proprio arco per sciorinare l’idea di calcio che ha in mente. Nelle ultime ore è circolata la notizia del buon esito della trattativa con il padre-agente, con cui il Milan avrebbe trovato un accordo totale. Oggi, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto il direttore tecnico dell’Udinese Gianluca Nani che ha decisamente sparigliato le carte in gioco.

Non vogliamo vendere Samardzic

Nel calciomercato tutto cambia velocemente. Ieri il serbo dell’Udinese era decisamente a un passo dal vestire il rossonero, oggi, dopo le dichiarazioni di Gianluca Nani un po’ meno. Il direttore tecnico dei bianconeri ha infatti sottolineato che “Samardzic è un giocatore dell’Udinese e non vogliamo venderlo“. Non ha chiuso totalmente la porta ad un suo trasferimento, magari proprio al Milan, in quanto ha poi affermato che “se dovesse arrivare un’offerta che reputeremo all’altezza, fa parte del nostro lavoro valutarla”.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

I contatti con il Milan

Il direttore tecnico dell’Udinese ha poi chiarito i contorni e i dettagli della trattativa con il Milan per la cessione di Samardzic. Ha evidenziato che “c’è stato un contatto veloce ma non c’è stata nessuna offerta e nessuna trattativa“. Le parti avranno sicuramente modo di raggiornarsi per definire i dettagli di un accordo per cui il MIlan nutre molto ottimismo, essendo forte di un accordo di massima con il padre-agente del serbo.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG