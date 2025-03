Milan, futuro tutto italiano. Furlani: doppio colpo abbozzato sul taccuino

Fra rincorsa alle coppe e guerra interna nella società il Milan prova a programmare le mosse del prossimo calciomercato.

La situazione in casa Milan al momento non è affatto semplice. La guerra societaria non accenna a fermarsi e Cardinale avrebbe deciso di licenziare uno dei dirigenti per porre fine alla faida. Nel mentre si comincia a programmare il mercato estivo, che sarà l’ennesima rivoluzione, per la terza sessione di calciomercato in fila. Sperando che questa volta i cambiamenti portino gli effetti sperati.

Prima vendere, poi le entrate all’insegna del tricolore

Attualmente il Milan è proprietario di una serie di giocatori in prestito con opzione in altre squadre. Questi giocatori sono completamente fuori dal progetto rossonero e la società spera idealmente di venderli tutti. Dalla vendita di questi giocatori dovrebbe arrivare una somma attorno ai 120/130 milioni e questi soldi saranno tutti investiti nel mercato. Se si considera che da Theo arriveranno almeno 30 milioni e che anche le altre stelle sono in vendita il Milan potrebbe avere un budget molto alto per la prossima sessione di calciomercato. E intanto Furlani prepara i colpi…

Milan: il nuovo DS e il nuovo allenatore saranno italiani

Il Milan deve rifondare anche in società e lo farà con l’ingaggio di un nuovo DS. I nomi esteri al momento non convincono e la pista Berta non è percorribile dato che l’ex Atletico ha già un accordo. Giorgio Furlani per questo motivo avrebbe scelto Fabio Paratici, che prende quota dopo che tare è stato messo in stand-by, mentre per la panchina il profilo più desiderato dall’AD rossonero sarebbe quello di Max Allegri.

