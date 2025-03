Tonali al Milan, ritorno sempre più vicino: la data e le condizioni per il grande colpo

Si inizia a studiare il possibile ritorno di Sandro Tonali al Milan, la data e le condizioni per il grande colpo. Colpo che farebbe felici tutti i tifosi rossoneri.

Il Milan si è un po’ ripreso a livello di campo, grazie alla vittoria in super rimonta ai danni del Lecce, ma ancora deve riprendersi sotto gli altri aspetti. A partire dalla fantomatica scissione avvenuta in dirigenza, con Ibrahimovic e Furlani che sembrerebbero essere ai ferri corti. In tutto questo c’è anche da risolvere la questione allenatore.

Milan, quale futuro per Conceicao e quale obiettivo per la squadra

Sergio Conceicao, complice anche la vittoria maturata sul Lecce, si è garantito il posto ancora per un po’. Il tecnico portoghese difficilmente siederà sulla panchina dei rossoneri anche nella prossima stagione, complice anche la clausola che permette al Milan di mandarlo entro giugno per non pagarli il prossimo anno di contratto, ma intanto deve essere lui a guidare la squadra in un momento che è tutto tranne che semplice. L’obiettivo più realistico da qua al termine delle danze è la qualificazione alla prossima edizione di Europa League, ma ovviamente sognare non costa nulla.

Milan, il grande sogno è il ritorno di Sandro Tonali

Ed a proposito di sogni, il sogno Sandro Tonali resta sempre vivo e vegeto. Dopo le parole al miele arrivate recentemente, i tifosi hanno iniziato a sognare il grande ritorno del centrocampista in rossonero. Di sicuro non è un affare fattibile per la sessione estiva di calciomercato, le probabilità – se pur basse – inizieranno ad esserci a partire dall’estate del 2026. L’idea del Milan, per abbassare le pretese economiche della società inglese, è di inserire nell’affare qualche nome in uscita dai rossoneri: Tomori e Loftus-Cheek (se non vanno via prima) indiziati principali.

