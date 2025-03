Fuori tutti al Milan? Dirigenti e giocatori avvertiti: ad oggi nessuno è indispensabile, la situazione.

Non è un segreto che in tutto l’ambiente Milan ci sia molta rabbia. La vittoria di Lecce non sembra aver minimamente rasserenato l’ambiente. La proprietà sarebbe furiosa e molto volenterosa di cambiare, cominciando dall’assumere un DS. Maignan è sulla lista dei partenti e non è l’unico big titolare fra i rossoneri ad esserlo, non è escluso nemmeno che nei prossimi mesi possano cambiare anche molti dirigenti.

Maignan-Donnarumma, si può fare?

Il PSG è da tempo molto interessato al portiere della nazionale francese e sarebbe disposto a fare carte false per portarlo sotto la Tour Eiffel. Dopo aver acquistato a gennaio Khvicha Kvaratskhelia dal Napoli i parigini potrebbero ingaggiare nel prossimo mercato un altro top player dalla Serie A, ovvero appunto il portiere rossonero. Per arrivare a Maignan il PSG sarebbe addirittura disposto a sacrificare Donnarumma, sempre più bersagliato da stampa e tifosi. L’affare sembra difficile ma non impossibile.

I due portieri separati in casa

La situazione di Donnarumma e Maignan nei rispettivi club è la stessa. Vengono considerati dei grandi portieri ma non a tal punto da essere incedibili. Entrambe le squadre sono convinte del fatto che nonostante siano entrambi dei buoni giocatori se ne possano trovare di migliori sul mercato. Il PSG ha un gioco basato sul velocissimo giro palla caratteristico delle squadre di Luis Henrique e con Maignan, ottimo con i piedi, potrebbe fare un salto di qualità. Stesso discorso per il Milan con Donnarumma che in mezzo ai pali ad oggi forse darebbe più certezze del francese.

Leggi l’articolo completo Maignan-Donnarumma, operazione clamorosa in vista: il PSG punta forte sul portiere del Milan, su Notizie Milan.