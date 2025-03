Panchina Milan, candidato a sorpresa. Lui apre: “Ascolterò tutto”

Spunta un altro nome ancora per la panchina del Milan, un candidato a sorpresa questa volta non italiano. Lui apre anche all’Italia.

Il Milan in questo momento è una delle big più chiacchierate in giro per l’Europa, questo a causa del momento di forma che sta vivendo. I rossoneri, essendo usciti anzitempo sia dalla Champions League che dalla corsa per rientrarci anche nella prossima stagione, sono soggetti a critiche da tutti i fronti, specialmente da parte dei tifosi. Clima che non è di certo reso più lieve dalle voci che circolano nell’ambiente, specialmente quelle relative ai problemi che ci sono in dirigenza.

Milan, obiettivo Europa League

In questi mesi che mancano da qua al termine della stagione bisognerà premere sul tasto reset, e riassestare l’obiettivo di tutti, squadra, allenatore e dirigenza su un unico fronte: quel fronte deve essere l’Europa League. Continuare a sperare in una fantomatica qualificazione alla Champions League può fare ancora più male all’ambiente, che di certo non sta vivendo il più sereno dei momenti di forma. Lottare invece per qualcosa di più concreto e che può arrivare seriamente può essere più utile a tutti.

Milan, continua il casting per il post Conceicao

Queste settimane sono state un vero e proprio inferno mediatico per Conceicao. Dopo l’eliminazione dalla Champions League e le tre sconfitte consecutive in Serie A, sono state numerose le voci circa i suoi papabili sostituti. Fino ad ora solamente nomi italiani si sono alternati come possibili sostituti del portoghese. Se fino a qualche ora fa il favorito sembrava essere Massimiliano Allegri, adesso la posizione del livornese potrebbe essere insidiata da Xavi. L’ormai ex tecnico del Barcellona in questo momento si trova senza squadra, ed avrebbe aperto a qualsiasi eventualità per il suo futuro.

