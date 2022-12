Ecco le parole di Matteo Gabbia, il centrale del Milan parla a MilanTV della sconfitta subita contro l’Arsenal in amichevole.

Sono queste le parole del difensore centrale del Milan, Matteo Gabbia, ecco cosa dice sulla sua squadra dopo l’amichevole persa contro l’Arsenal, le parole a MilanTV: “La condizione è migliorabile, stiamo lavorando per questo. Siamo ripartiti da 12 giorni circa ma penso che stiamo lavorando bene e tanto, stiamo facendo dei carichi importanti che sono diversi da quelli che facciamo durante la stagione. Ci sono cose da migliorare in questa sfida ma anche tante cose da salvare e da riguardare per arrivare il 4 gennaio nelle migliori condizioni possibili per cercare di vincere la partita a Salerno.“

Conclude così il difensore: “Un’occasione per fare gruppo e un’occasione per creare quella alchimia che comunque in questo gruppo già c’è. Fortunatamente siamo tanti giocatori che stanno insieme da tanto tempo. Ci troviamo bene, siamo concentrati e focalizzati sul lavoro. Sicuramente i carichi sono diversi ma miglioriamo per essere nelle migliori condizioni a gennaio.“

