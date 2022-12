Una società inglese ha messo in vendita 18mila magliette per la vittoria dell’Inghilterra al Mondiale. Ora chiede aiuto per rivenderle

Una società inglese ha messo in vendita circa 18mila magliette celebrative per la vittoria dell’Inghilterra al Mondiale. Ora il proprietario, dopo l’uscita dalla competizione della nazionale di Southgate, ha chiesto aiuto per rivenderle.

«Sono assolutamente devastato dall’eliminazione dell’Inghilterra. Sono rimasto davvero impressionato dalla prestazione dell’Inghilterra in Qatar ed ero sicuro che avrebbero vinto il torneo di quest’anno. Quando un fornitore mi ha contattato per vendere le magliette, semplicemente non potevo dire di no. Ma ora mi sono rimaste 18.000 magliette che dicono di aver vinto e non sono sicuro di cosa fare».

