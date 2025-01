Milan, Gimenez vede rossonero. Il centravanti messicano può forzare la mano col Feyenoord

Un obbiettivo a lungo considerato da Moncada potrebbe vedere le sue chance di approdare in rossonero decisamente aumentate, anche grazie al mercato in uscita. Ma non è l’ unico nome.

Il Milan sta lavorando per acquistare Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord e grande obiettivo del calciomercato rossonero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’entourage del calciatore, che ha anche il passaporto italiano, sta facendo il possibile per realizzare il sogno del giocatore di indossare la maglia rossonera.

L’accordo economico con Gimenez, che guadagna poco più di un milione di euro annui, sembra essere stato raggiunto facilmente, ma il vero ostacolo è rappresentato dal Feyenoord, che non vorrebbe cedere la sua stella durante il mercato invernale.

La trattativa con il Feyenoord

Il Feyenoord vorrebbe trattenere Santiago Gimenez fino alla fine della stagione, ma la determinazione del giocatore potrebbe accelerare le trattative. Nelle prossime ore, l’agente Rafaela Pimenta e il padre del calciatore, Christian Gimenez, discuteranno con la dirigenza olandese per cercare di convincerli a lasciar partire il talento messicano già in questa finestra di mercato. Il Milan è pronto a presentare la giusta offerta, ma dovrà fare i conti con la fermezza del club di Rotterdam.

Strategia economica

Il Milan sta cercando di trovare una soluzione vantaggiosa per acquistare Gimenez, evitando di spendere i 40 milioni richiesti dal Feyenoord. Una possibile strategia potrebbe essere quella di legare parte del pagamento ai risultati futuri della squadra, come la qualificazione alla Champions League o eventuali trofei vinti. Inoltre, il club rossonero spera di finanziare l’operazione anche grazie alla cessione di Pavlovic al Fenerbahçe e di Emerson Royal in Premier League.

Le alternative

Nel caso in cui l’affare Gimenez non dovesse concretizzarsi, il Milan ha alcune alternative. Tra i nomi in discussione ci sono Joao Felix, che non trova spazio al Chelsea e potrebbe trasferirsi, anche se si parla decisamente più di un trequartista in questo caso, e Rasmus Hojlund, che potrebbe lasciare il Manchester United se il club inglese decidesse di cedere Garnacho e reinvestire i fondi in un altro attaccante. L’ ex Atalanta sarebbe propenso a tornare in Italia ma solo a titolo definitivo.

Leggi l’articolo completo Milan, Gimenez vede rossonero. Il centravanti messicano può forzare la mano col Feyenoord, su Notizie Milan.