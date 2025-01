Milan, lotta al Girona e agli infortuni. Pulisic recupera?

Primo vero stress test per Sergio Conceicao ed il suo Milan. Alla lunga lista degli indisponibili si aggiunge anche la squalifica di Tomori. Ma il responso poi atteso è sull’ americano.

Oggi il Milan affronta il Girona nella sfida di Champions League, ma non solo: i rossoneri devono fare i conti con una lunga lista di indisponibili.

Sergio Conceiçao dovrà infatti rinunciare a diversi giocatori, tra cui Fikayo Tomori, squalificato, Malick Thiaw, Ruben Loftus-Cheek, Samuel Chukwueze e, forse, Christian Pulisic.

Un recupero

Non tutte le notizie sono negative, però. Alvaro Morata, uno dei punti di riferimento dell’attacco rossonero, sarà disponibile per la partita contro il Girona. Il giocatore ha recuperato dall’infortunio si Como e potrà rientrare a disposizione di Conceiçao, che potrà quindi schierarlo come titolare o come arma in più a partita in corso, con la prima opzione come la più plausibile.

Probabile undici

Sergio Conceicao dovrebbe schierare questo undici titolare, tenendo il dubbio Pulisic aperto fino all’ultimo. Maignan tra i pali con difesa obbligata Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez. Fofana e Bennacer in mediana con Reijnders ad agire da trequartista. Davanti Morata con Leao sulla sinistra. A destra resta quindi il dubbio Pulisic con Musah eventualmente pronto a prenderne il posto.

Pulisic recupera?

Christian Pulisic è uno dei giocatori che preoccupa maggiormente. Infortunatosi durante la partita contro il Como, l’americano non sembra ancora essere al 100% della condizione. Questo rende il suo impiego contro il Girona rischioso, e Conceiçao potrebbe decidere di non rischiarlo, preferendo tenerlo a riposo per evitare complicazioni future. In merito a ciò si farà un test nella giornata di oggi per decidere se l’ americano si sente pronto almeno per andare in panchina in un match in cui il suo apporto, anche per pochi minuti, può risultare fondamentale.

