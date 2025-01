Milan-Girona, le ultimissime di formazione, le info Champions e dove seguirla in TV

Questa sera alle 21 il Milan ha un’ occasione unica per fare un passo decisivo verso la qualificazione diretta agli ottavi di Champions. Conceicao ha molte assenze ed un Pulisic ancora in forte dubbio. Le ultimissime e la copertura televisiva.

Milan-Girona è la partita decisiva per il cammino del Diavolo in Champions League. L’ultima gara casalinga della fase a gironi vedrà il Milan impegnato a San Siro con l’obiettivo di ottenere i punti necessari per entrare nelle prime 8 squadre del torneo.

Dopo una partenza altalenante in campionato, i rossoneri sono stati decisamente più solidi in Europa, con 4 vittorie su 6 partite. La sfida contro il Girona, che ha avuto un inizio deludente con una sola vittoria e 5 sconfitte, è un’occasione unica per avvicinarsi al passaggio diretto agli ottavi.

La classifica

Con 12 punti in classifica, il Milan è in una posizione favorevole per qualificarsi alla fase successiva. Ha 4 punti di vantaggio sulle squadre che al momento sarebbero eliminate. Un pareggio contro il Girona potrebbe essere sufficiente per ottenere la certezza matematica del passaggio del turno, ma la squadra è consapevole che la vittoria è fondamentale per evitare il rischio degli spareggi e qualificarsi direttamente. In una formula Champions di queste tipo le cose possono mutare rapidamente e regalare continui colpi di scena.

Come sta il Milan?

Attualmente, il Milan deve assolutamente dimenticare il pessimo secondo tempo di Torino contro la Juventus. Questa sera mancherà per squalifica anche Fikayo Tomori e, complice l’assenza per infortunio di Thiaw obbligherà Conceicao a schierare una coppia centrale inedita con Gabbia e Pavlovic. Ma è il rischio forfeit di Chris Pulisic a preoccupare maggiormente. L’ americano non si è allenato col gruppo ieri e oggi verrà fatto un tentativo in extremis per sperare di averlo a disposizione. Davanti rientra da titolare Alvaro Morata.

Probabili formazioni e dove vederla

Per questa sfida, il Milan scenderà probabilmente in campo con un 4-2-3-1 così disegnato: Maignan in porta; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic e Theo Hernandez in difesa; Bennacer e Fofana a centrocampo; Musah, Reijnders e Leao a supporto di Morata in attacco. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime; inizio ore 21.

Leggi l’articolo completo Milan-Girona, le ultimissime di formazione, le info Champions e dove seguirla in TV, su Notizie Milan.