Milan, lo strano caso di Pavlovic ed Emerson Royal

Questa sera titolari obbligati nel Milan di Conceicao ma definitivamente sul mercato. Le offerte ci sono ma devono ancora convincere del tutto il Milan.

Questa sera, nella decisiva sfida di Champions League contro il Girona, Milan schiererà Emerson Royal e Pavlovic come titolari. Entrambi giocano dal primo minuto, in un formazione obbligata dalle circostanze, nonostante siano al centro di voci di mercato che li vedono in partenza.

Le offerte sono concrete, ma la loro presenza in campo questa sera dimostra che la situazione non è ancora definita. Per entrambi, il mercato potrebbe riservare sorprese nei prossimi giorni.

Futuro incerto

Il futuro di Emerson Royal e Pavlovic è ancora incerto, con il mercato che potrebbe determinare le loro prossime destinazioni. In caso di cessione, il Milan dovrà affrontare la necessità di rinforzare ulteriormente la rosa, considerando che un eventuale addio di entrambi i difensori implicherebbe l’arrivo di nuovi giocatori, con quello di Kyle Walker già deciso. La situazione è delicata, e le prossime due settimane saranno decisive per capire come si evolverà il destino di entrambi.

Royal, tre offerte

Emerson Royal, dopo un avvio con più scuri che chiari al Milan, potrebbe trovarsi a dover lasciare San Siro a causa dell’arrivo imminente di Kyle Walker. Il brasiliano è richiesto dal Galatasaray, che ha presentato una proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto. Tuttavia, anche in Premier League, club come Fulham ed Everton potrebbero essere pronti a fare un offerta. Emerson rischia di perdere il posto in Champions, con il possibile inserimento di Walker nella lista. L’idea di una nuova destinazione sembra farsi sempre più concreta ma io Milan vuole rientrare dei 15 milioni spesi in estate.

Pavlovic per dorA

Allo stesso modo, Pavlovic scende in campo stasera nonostante le voci di mercato. Le assenze di Thiaw per infortunio e Tomori per squalifica obbligano l’allenatore Conceiçao a puntare su di lui. Sebbene il tecnico esprima fiducia nel difensore, qualche dubbio persiste sulla sua adattabilità al sistema difensivo rossonero. Pavlovic ha attirato l’interesse del Fenerbahce, che avrebbe messo sul piatto circa venti milioni di euro per lui, sotto richiesta del tecnico dei turchi Jose Mourinho. Il Milan, però, potrebbe decidere di trattenere il giocatore date le potenzialità ancora non espresse.

