E’ il tempo dei saluti che spesso si sposa con i ringraziamenti. Olivier Giroud è stato nel corso della sua carriera un “bomber vero”, lo è stato anche con la maglia rossonera, onorandola anche a dispetto di quel numero 9 che dalle parti di Milanello, dopo Inzaghi, sembrava fosse avvolto da una coltre di polvere sfortunata. Giroud ha sublimato alcuni dei momenti più emozionanti della storia del Milan, al di là della banalità retorica è stato così. Marchiare a fuoco lo scudetto della stagione 2021-2022 rappresenta una targa indelebile del suo apporto alla causa milanista. Lo scudetto più imprevedibile, lo scudetto più bello perché vinto in rimonta sui rivali di sempre dell’Inter, lo scudetto dopo anni di buio, pesto, come forse mai accaduto prima nella storia del Milan.

Come una fiaba, una favola per bambini, potremmo cominciare recitando il consueto “c’era una volta”. Ea il 17 luglio 2021 e, l’allora dirigente del Milan Paolo Maldini, ufficializza Olivier Giroud come nuovo attaccante rossonero. Il francese sceglierà la maglia numero 9, che fu di Pippo Inzaghi, incurante della “maledizione del 9” che aleggiava a Milanello. Nessun centravanti del Milan era riuscito infatti a indossare quella maglia replicando, o quantomeno avvicinando, le prestazioni e i numeri in zona gol di SuperPippo. L’incantesimo si rompe, si spezza esattamente 10 anni dopo. Giroud veste i panni del super eroe, dell’uomo dai gol pesanti, quelli che spostano gli equilibri, quelli che impattano e spaccano il corso degli eventi.

E’ il protagonista dello scudetto, l’uomo copertina, l’uomo immagine e il mago dalla bacchetta magica nel piede. E’ l’uomo che in un derby di febbraio del 2022, con l’Inter in vantaggio e in fuga verso lo scudetto, si “gira” per ben due volte e regala il primo tassello della rimonta più dolce della storia del Milan. Un uno-due al cardiopalmo che ha procurato scosse telluriche al comune senso di “milanismo” che con orgoglio ha ruggito fino ad abbrancare uno scudetto insperato. Giroud è la guida, lo scarpino della vittoria. Con un suo gol il Milan espugna il Maradona alla 28° giornata, e alla 34° è suo il gol del pareggio in una pazza vittoria a Roma contro la Lazio in rimonta. Metterà il timbro anche nell’ultima giornata nella trasferta vinta a Reggio Emilia, città del tricolore e dello scudetto che si colorerà di rossonero dopo 11 anni. Grazie di tutto Olivier

