Peppe Di Stefano ha fatto il punto sul Milan in vista della trasferta rossonera a Firenze. L’assenza di Theo è una brutta tegola per Pioli.

Sempre più vicino la ripresa del campionato per il Milan, ripresa che avrà luogo in quel di Firenze in una trasferta che si preannuncia ostica e in salita per gli uomini di Pioli. Si registra infatti il tutto esaurito al Franchi che sarà teatro di una splendida coreografia dei tifosi di casa in ricordo dello scomparso Joe Barone, venuto a mancare settimana scorsa. Pioli dovrà fare a meno, forzatamente per squalifica, di Theo Hernandez. Peppe Di Stefano, facendo il punto sul Milan ha evidenziato un dato statistico per nulla lusinghiero che riguarda proprio il terzino francese.

Theo Hernandez

No Theo, no 3 punti

L’assenza di Theo peserà molto sulle scelte di Pioli e sul Milan che sarà di scena a Firenze. Peppe Di Stefano, ai microfoni di Sky, ha evidenziato un dato curioso: “Il Milan fatica molto senza il terzino francese: pensate, nelle ultime 10 partite i rossoneri ne hanno vinte solo 2 senza Theo“. Testimonianza anche in numeri e statistiche del peso specifico del francese sulla squadra.

Allarme difesa per Pioli

Sembra ritornato più vivo che mai il periodo nero in cui Pioli faceva la conta dei difensori utilizzabili. Tra infortuni dell’ultima ora e defezioni, il Milan si presenterà a Firenze con più di qualche cerotto, Peppe Di Stefano ha evidenziato che “oltre agli infortunati Kjaer e Kalulu, mancherà un altro giocatore fondamentale per i rossoneri, che è Theo Hernandez, squalificato perchè diffidato e ammonito nell’ultima partita vinta contro il Verona. Per queste mancanze, soprattutto in difesa, Pioli aggregherà in prima squadra anche Simic e Bartesaghi”.

