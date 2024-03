Massimo Ambrosini ha parlato del prossimo attaccante del Milan, ha affermato che la società rossonera non può puntare su Jovic.

Il Milan a fine stagione perderà Giroud, questo ormai è una certezza. Rimpiazzare un giocatore del calibro del francese non è cosa da dopo, considerando che, a dispetto dell’età, il numero 9 rossonero ha sempre garantito un numero consistente di reti al termine della stagione. Le voci inerenti al suo erede sono tante, la scelta della società sembra essere a grosse linee definita: Joshua Zirkzee. Nel reparto offensivo però occorre sciogliere i dubbi anche in merito al futuro di Jovic le cui quotazioni di restare in rossonero, nelle ultime settimane, sembrano essere in ascesa. Massimo Ambrosini, intervistato da Radio Bruno, ha espresso le proprie considerazioni proprio sul serbo.

Luka Jovic

Jovic: bocciato

Massimo Ambrosini, alla vigilia ormai della sfida del Franchi tra Milan e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni dell’emittente radiofonica “Radio Bruno” per parlare della sfida in programma sabato. Durante l’intervista l’ex centrocampista rossonero ha espresso i propri dubbi su Jovic, oltretutto ex della sfida. Ambrosini ha infatti affermato che “gli ha dato sempre la sensazione – in riferimento a Jovic – che gli manchi qualcosa“. Ha poi proseguito sottolineando che il serbo “è un ragazzo che può incidere in partite in bilico, ha guizzo, qualità” Il problema di Jovic, secondo Ambrosini è quando è che quando è “chiamato in causa con un ruolo più importante fa fatica“. L’ex Milan conclude poi dichiarando che “i rossoneri non possono puntare su Jovic come titolare per l’anno prossimo. Da capire se possa migliorare o meno la sua attitudine in campo. Al centravanti del Milan bisogna chiedere di più”

Jovic resterà al Milan

Con ogni probabilità il Milan eserciterà il rinnovo per Jovic. Lo farà perché il giocatore ha saputo calarsi perfettamente nel ruolo di comprimario, offrendo al contempo prestazioni che in determinate partite hanno risolto molti problemi e regalato tanti punti al Milan. Questo è il fattore preponderante che sta alla base della scelta del Club di tenerlo almeno un altro anno.

