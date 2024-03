Il Milan, secondo l’Equipe, ha scelto il prossimo colpo per la difesa, si tratta di Lacroix del Wolfsburg. Da battere la concorrenza della Juve.

Il Milan nel prossimo mercato dovrà mettere mano, con decisione, ad almeno due reparti. Oltre al tema attaccante, da risolvere vista la partenza annunciata di Giroud, resta da affrontare quello relativo al reparto arretrato. I tanti, troppi, gol subiti e i molti infortunati, hanno minato la stagione della difesa rossonera, non più fiore all’occhiello come nell’anno dello scudetto. Occorrono dei correttivi da ricercare anche sul mercato, motivo per cui il Milan ha puntato con decisione il centrale difensivo del Wolfsburg Maxence Lacroix. L’Equipe, autorevole giornale francese, ha parlato dell‘interesse rossonero per il giocatore sottolineando però la presenza ingombrante anche della Juventus.

Maxence Lacroix, un’occasione in prezzo di saldo

Il Milan ha puntato il centrale di difesa del Wolfsburg Maxence Lacroix. Lo scrive l’Equipe, giornale francese che difficilmente sbaglia in ambito di mercato. Il difensore transalpino ha 23 anni e ha il contratto in scadenza nel 2025. Questo può favorire il Milan che potrebbe strappare un prezzo di saldo. Secondo Transfermarkt Lacroix ha un valore di mercato di almeno 20 milioni, di 28 al giugno 2021. Il centrale in forza al Wolfsburg – aggiunge l’Equipe – è voglioso di fare il salto di qualità, altro elemento che potrebbe favorire la buona riuscita della trattativa con il Milan. Lacroix, con la maglia del Wolfsburg, ha disputato finora 25 partite tra campionato e Coppa di Germania. Ha inoltre messo a referto 2 gol e un assist.

La concorrenza della Juve

Su Maxence Lacroix l’Equipe ha sottolineato che non ci sarebbe solo il Milan, anche la Juventus sta tentando di sondare il terreno e intralciare il suo possibile approdo in rossonero. Il club bianconero nel prossimo mercato, come il Milan, è alla ricerca di un difensore e potrebbe vedere nel francese del Wolfsburg un ottimo affare. Il giocatore infatti sa coniugare perfettamente il lato economico a quello tecnico.

