Luciano Moggi ha difeso Pioli ricordando gli ottimi risultati raggiunti con il Milan. Ha inoltre svelato il futuro di Antonio Conte.

Stefano Pioli nelle ultime settimane sembra essere più saldo sulla panchina rossonera rispetto al passato. La sua posizione è stata certamente rafforzata dal secondo posto in classifica e dal superamento del turno in Europa League. Il finale di campionato e di stagione determineranno il futuro del tecnico che, a dispetto di quanto si diceva qualche mese, potrebbe ancora restare sulla panchina del Milan nella prossima stagione. Luciano Moggi, ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha difeso il tecnico rossonero e svelato il futuro di Antonio Conte, uno dei grandi nomi accostati proprio al Milan per prendere il posto di Pioli.

Antonio Conte

Cambiare Pioli sarebbe peggio

Luciano Moggi è stata la fortuna di molte squadre come dirigente, le sue intuizioni hanno portato in dote scudetti in gran quantità, in particolare alla Juventus. Ecco che le sue parole in difesa di Pioli assumono senza dubbio una valenza e una chiave di lettura importante. L’ex dirigente sportivo ritiene infatti che sia “sbagliato contestare Pioli in quanto è secondo, ha vinto un campiona e cambiando c’è il rischio di fare peggio”.

Il futuro di conte

Il nome di Antonio Conte è stato accostato per settimane al Milan al punto che, a detta di alcuni, il suo approdo a Milanello era praticamente certo. Oggi le cose sono notevolmente cambiate, la sua ombra su Pioli si è disciolta tanto che il suo nome è ora accostato verso altre destinazioni. Luciano Moggi ha svelato il suo futuro affermando che “andrà al Bayern Monaco. Lo vedrei bene – sottolinea Moggi – dappertutto in Italia, ma penso che il suo futuro sarà in Germania”

L’articolo Moggi su Pioli: “E’ secondo, cambiare sarebbe peggio! Conte andrà in Germania” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG