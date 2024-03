Il Milan è in pole position per Zirkzee. Sembra essere lui l’erede designato di Giroud. I dettagli e i costi dell’operazione.

Il Milan non perde tempo, se da una parte è ormai da considerarsi ufficiale l’addio di Giroud, dall’altra il Club rossonero accelera per il suo erede. Parliamo di Joshua Zirkzee del Bologna. L’asso olandese è in cima alle preferenze della dirigenza di Via Aldo Rossi. La squadra mercato rossonera si sarebbe guadagnata una posizione di vantaggio rispetto a tutte le altre pretendenti a Zirkzee e, secondo l’ultima indiscrezione arrivata dalla Germania, sarebbe ormai quasi definito anche il costo dell’operazione.

Joshua Zirkzee

Milan in pole, affare da 35-40 milioni

Per settimane abbiamo argomentato sulla possibile richiesta del Bologna per Zirkzee, soprattutto in virtù della doppia clausola che lega il suo futuro al Bayern Monaco. Il club bavarese infatti gode della possibilità di poter acquistare il giocatore per una cifra già pattuita di 40 milioni. In alternativa, in caso di cessione ad altre squadre da parte del Bologna, il club tedesco avrebbe diritto al 50% della cifra incassata da Saputo. Il giornalista Christopher Michel, firma del sito fussball.news, attraverso il proprio profilo X ha svelato importanti novità in merito al futuro di Zirkzee.

News Zirkzee: AC Milan are in pole position in the race for the striker. Zirkzee feels very much at home in Serie A and could fill the gap at Milan left by the imminent departure of Olivier Giroud to the MLS. #Milan #FCB #SerieA https://t.co/Je7aNfX9mY — Christopher Michel (@CMoffiziell) March 28, 2024 Nel pezzo il giornalista riporta anche le cifre sui cui Milan e Bologna starebbero intavolando la trattativa. Quest’ultima poggia su una base di 35-40 milioni. Sullo sfondo resta sempre vivo anche il pressing derivante dalle squadre inglesi, Manchester United in testa. La pozione, al momento di vantaggio, del Milan è sicuramente un ottimo punto di partenza per condurre in porto l’operazione.

Zirkzee è l’uomo giusto?

Un giocatore della sua classe non può che essere un profilo da Milan. La tecnica non è in discussione, così come il talento. Le sue caratteristiche moderne lo rendono perfetto per il gioco dei rossoneri che, sempre con maggiore convinzione, vuole proporre un calcio che non dia punti di riferimento e che conduca al gol attraverso azioni corali. L’acquisto di Zirkzee sarebbe, in tal senso, davvero centrato.

